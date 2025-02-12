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Tekirdağ'da Buzdolabı Motoru Patladı, Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Buzdolabı Motoru Patladı, Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde buzdolabı motorunun patlaması sonucu evde yangın çıktı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Sarı Lale Sokak'ta iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfağında buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, TREDAŞ ekipleri de bölgeye sevk edildi. Olayda maddi hasar oluşurken, can kaybının yaşanmaması sevindirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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