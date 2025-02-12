Tekirdağ'da Buzdolabı Motoru Patladı, Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde buzdolabı motorunun patlaması sonucu evde yangın çıktı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Sarı Lale Sokak'ta iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfağında buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, TREDAŞ ekipleri de bölgeye sevk edildi. Olayda maddi hasar oluşurken, can kaybının yaşanmaması sevindirdi. - TEKİRDAĞ