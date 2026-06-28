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Buğday tarlasında yangın: 100 dekar alan zarar gördü

Buğday tarlasında yangın: 100 dekar alan zarar gördü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde henüz hasadı yapılmamış buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dekar ekili alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yaklaşık 100 dekar ekili alan zarar gördü.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi'nde hasadı henüz yapılmamış buğday tarlasında meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki tarım arazilerine yayılmasını önledi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, yaklaşık 100 dekar buğday ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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