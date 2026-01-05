Haberler

Bisikletin çarptığı kadın hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir çocuğun kullandığı bisikletin çarpması sonucu Y.R. adlı kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek kadına ilk müdahale yapıldı, ardından hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bisikletin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan bir çocuğun kullandığı bisikletin çarpması sonucu Y.R. adlı kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Y.R.'nin, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
