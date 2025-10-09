Haberler

Tekirdağ'da Balık Satış Noktalarına Denetim

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayrabolu ilçesinde balık satış noktalarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde balıkların tazeliği, hijyen şartları ve satışındaki mevzuata uygunluklar kontrol edildi.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde balık satış noktaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Hayrabolu ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde; satışa sunulan balıkların tazeliği, boy uzunlukları, hijyen şartları ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi. Ayrıca av yasağı dahilinde bulunan türlerin satışına yönelik işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Denetimlere katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, amaçlarının hem vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak hem de sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek olduğunu belirtti. Sezonla birlikte denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Evin, "Amacımız, vatandaşlarımızın güvenle tüketebileceği ürünlerin satışını sağlamak ve balıkçılık faaliyetlerinin yasal çerçevede sürdürülebilirliğini desteklemek. Denetimlerimiz sezon boyunca aralıksız devam edecek" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya setinde izdiham! Çağatay Ulusoy hayranları çekim alanına akın etti

Reyting rekortmeni dizinin setinde izdiham! Başrol zor anlar yaşadı
Dışişleri: İsrail'in alıkoyduğu 3 vekilimizin bugün yurda dönmesi öngörülüyor

İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekilimizden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.