Tekirdağ'da Balık Satış Noktalarına Denetim

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde balık satış noktaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Hayrabolu ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde; satışa sunulan balıkların tazeliği, boy uzunlukları, hijyen şartları ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi. Ayrıca av yasağı dahilinde bulunan türlerin satışına yönelik işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Denetimlere katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, amaçlarının hem vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak hem de sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek olduğunu belirtti. Sezonla birlikte denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Evin, "Amacımız, vatandaşlarımızın güvenle tüketebileceği ürünlerin satışını sağlamak ve balıkçılık faaliyetlerinin yasal çerçevede sürdürülebilirliğini desteklemek. Denetimlerimiz sezon boyunca aralıksız devam edecek" dedi. - TEKİRDAĞ