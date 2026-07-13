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Tekirdağ'da yangın paniği: Yoğun duman üzerine çok sayıda ekip sevk edildi

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da bir işletmeden yükselen yoğun duman, çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine gelen ekipler, dumanın bacadan kaynaklandığını ve yangın tehlikesi olmadığını belirledi.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir işletmeden yükselen yoğun duman, çevrede paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sokak'ta saat 20.30'da meydana geldi. Bir işletmeden yoğun duman yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede ulaştığı bölgede yapılan kontrollerde, ihbara neden olan yoğun dumanın işletmenin baca sisteminden kaynaklandığı, herhangi bir yangın tehlikesinin bulunmadığı tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin gerekli kontrolleri tamamlamasının ardından olay yerinde normale dönülürken, yaşanan hareketlilik çevredeki vatandaşlar tarafından merakla takip edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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