Tekirdağ'da Aranan 152 Şahıs Yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17-25 Eylül 2025 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 152 kişi yakalandı.

Tekirdağ genelinde yürütülen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan birçok kişi adalete teslim edildi. "Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan 124 yıl 34 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.Ü., "Gece vakti yağma" suçundan 28 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.B., "Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 25 yıl 9 ay cezası bulunan B.C., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 16 yıl 2 ay cezası bulunan S.N. ve "Kasten öldürme, hırsızlık ve silahla tehdit" suçlarından 16 yıl 3 ay 20 gün cezası bulunan H.Ç. gibi şahıslar da yakalananlar arasında yer aldı.

Bir haftalık denetimlerde gözaltına alınan şahıslardan 48'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamının korunması amacıyla tüm ilçelerde cadde cadde, sokak sokak gece gündüz çalışmalara devam edildiğini bildirdi. - TEKİRDAĞ