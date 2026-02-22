Tekirdağ'da aranan 150 kişi yakalandı

Haberler

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada aranan 150 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 43'ü adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yapılan operasyonlar, il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla sürdürülüyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yürütülen çalışmalarda aranan 150 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 43 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Son bir haftada gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 150 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçundan 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.A.S., kasten öldürme ve yaralama suçlarından 10 yıl 10 gün hapis cezası bulunan T.A. ile kasten öldürme suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ö.T., C.T. ve N.T.'nin de yer aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
