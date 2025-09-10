Haberler

Tekirdağ'da Apartmanda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Tekirdağ'da Apartmanda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın birinci katında çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Kaçak akım rölesi çalışmamasından dolayı çamaşır makinesinden kaynaklı caddede bulunan apartmanın birinci katında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede yangının çıktığı apartmana gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
