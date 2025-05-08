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Tekirdağ'da Apartman Deposunda Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Apartman Deposunda Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan bir apartmanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilse de can kaybı yaşanmadı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan bir apartmanın deposunda yangın çıktı.

Yangın, ilçeye bağlı Gazibey Mahallesi Ağırbağ caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın deposunda çıktı. Yangın yerine itfaiye, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, ambulans muhtemel bir dumandan etkilenme vakasına karşı hazır halde bekledi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına, itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yalanan ve can kaybı olmaması sevindirirken, polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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