Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekipleri ve yerel halkın desteğiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan anız yangını, itfaiyenin mücadelesi neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Muratlı'nın Kepenekli Mahallesi kırsalında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen şekilde başlayan anız yangını, aşırı sıcaklar ve hafif rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere Kepenekli Mahallesi sakinleri de traktörleriyle destek verdi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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