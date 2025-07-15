Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan anız yangını, itfaiyenin mücadelesi neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Muratlı'nın Kepenekli Mahallesi kırsalında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen şekilde başlayan anız yangını, aşırı sıcaklar ve hafif rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere Kepenekli Mahallesi sakinleri de traktörleriyle destek verdi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ