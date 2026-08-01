Tekirdağ’da anız yangını 100 dekarlık alana zarar verdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle hasat edilmiş buğday tarlalarına sıçrayan anız yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü.

Yangın, Altınova Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, etkili olan rüzgarın da etkisiyle çevredeki hasadı tamamlanmış buğday tarlalarına yayıldı.

Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, bağevindeki 6 kişi tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle destek verdi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir vatandaşa olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Alevlerin tehdit ettiği bağ evinde bulunan 6 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı