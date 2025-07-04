Tekirdağ'da Aile Cinayeti Davası: 17 Yaşındaki Sanık İlk Duruşmada İfade Verdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını öldürdükten sonra amca, yenge ve dedesini yaralayan 17 yaşındaki A.Ç. hakkında açılan davada ilk duruşma görüldü.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan A.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada ayrıca, olayda yaralanan amca G.Ç., yenge F.Ç. ve dede C.Ç. ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Ailenin altınlarını sattığı için tartışma çıkmış

Sanık A.Ç., savunmasında yaptığı açıklamada pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Altın meselesinden dolayı ailesiyle tartıştıklarını belirten A.Ç., "Olayın yaşandığı gün anne babamla altın meselesinden dolayı tartışma oldu. Ben de olayın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra önce annemi, sonra babamı bıçakladım. Ardından apartmanda amcamı, yengemi ve dedemi bıçakladım. Onları bıçaklamak istememiştim ama o anlık sinirle oldu" ifadelerini kullandı.

Fare zehri, bıçak ve silah detayı

Psikolojik sorunları olduğunu ve bu durumu ailesiyle paylaştığını dile getiren A.Ç., ailesinin kendisine bu konuda yardımcı olmadığını savundu. Ayrıca bilgisayarındaki fare zehri, bıçak ve tabanca gibi aramaların ailesiyle ilgisi olmadığını öne sürerek, "Ailemle sorunlar yaşıyordum. Altınlarını alıp sattıktan sonra zaman zaman tartışmamız oldu. Olayların buraya gelmesini istemedim. Diğer akrabalarımla sorunum yoktu" dedi.

'Beni yaralayıp eşimi kovalamaya başladı'

Olayda yaralanan amca G.Ç., duruşmada verdiği ifadede sesleri duyması üzerine abisinin evine çıktıklarını, yedek anahtarla içeri girdiklerinde A.Ç. ile abisinin boğuştuğunu gördüğünü söyledi. "Abim kanlar içindeydi. Kapıyı açtıktan sonra A.Ç. bıçakla beni yaralayarak eşimi kovalamaya başladı. Ondan sonra ben bayıldım. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

Yenge F.Ç. ile dede C.Ç. de sanık A.Ç.'nin kendilerini bıçakla yaraladığını belirterek şikayetçi olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, anneanne R.K'nin bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

11 Kasım 2024'te meydana gelen olayda şahıs tutuklanmıştı. - TEKİRDAĞ