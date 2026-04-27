Tekirdağ'da 7 kişi uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ'da emniyetin şehir genelinde yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

