Tekirdağ'da festival alanında 500 polis görev aldı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla huzur ve güvenliğin sağlanması için 500 polis görev aldı. Emniyet güçleri festival alanında çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürüttü.

Festivalin üçüncü gününde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikte, huzur ve güvenliğin sağlanması İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 500 polis görev aldı. Festival alanında stant açan emniyet güçleri vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Güvenlik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi'nce KADES, NARVAS, BÖF ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projeleri hakkında broşürler dağıtıldı. Etkinlik alanında çocuklara balon dağıtımı gerçekleştirilirken, vatandaşlara suçla mücadelede farkındalık oluşturmak için bilgilendirme ve önleme faaliyetleri yürütüldü.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da festival alanını ziyaret ederek emniyet stantlarını gezdi. Yürütülen çalışmalar hakkında görevli personelden bilgi alan Turan, vatandaşlarla sohbet etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
