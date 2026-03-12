Haberler

17 ton 815 litre etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda, alkollü içki kaçakçılığına yönelik bir depoda 17 bin 815 litre etil alkol ele geçirildi. Bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 17 bin 815 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ergene ilçesinde belirlenen bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda alkollü içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 17 bin 815 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında "Alkollü içki kaçakçılığı" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

