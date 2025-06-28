Tekirdağ'da 12 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da 12 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı
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Ergene ilçesinde yapılan bir operasyonda, narkotik köpeği ile yapılan aramada 12 kilogram skunk uyuşturucu madde bulundu. H.Ç. isimli zanlı, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 12 kilogram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilirken zanlı tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Haziran 2025 günü Ergene ilçesindeki Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri'nde H.Ç. isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş halde 12 kilogram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan H.Ç., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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