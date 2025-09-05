Tekirdağ Çorlu'da 7. Kattan Düşen Genç Adam Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Çorlu'da bir rezidansın 7. katından düşen 36 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, E.P., henüz bilinmeyen bir nedenle ikamet ettiği rezidansın 7. katındaki balkon penceresinden beton zemine düştü.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından E.P.'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

E.P.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ