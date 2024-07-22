Tekeri patlayan tır devrildi, araç şoförü yaralandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde tekeri patlayan bir tır yola devrildi ve şoför yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekeri patlayan tır devrildi, araç şoförü yaralandı
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde tekeri patlayan tır yola devrilirken, şoför ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adilcevaz-Tatvan istikametinde seyir halinde olan C.B. yönetimindeki 76 DK 211 plakalı matbaa malzemelerinin yüklü olduğu tır, Ahlat'ta Devlet Bahçeli Bulvarı'nda tekerinin patlaması sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü C.B., Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.