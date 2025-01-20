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Tek Teker Üzerinde Trafiği Tehlikeye Atan Sürücüye 67 Bin Lira Ceza

Tek Teker Üzerinde Trafiği Tehlikeye Atan Sürücüye 67 Bin Lira Ceza
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye atan bir motosiklet sürücüsüne toplamda 67 bin lira ceza kesildi. Genç sürücü, kasksız, sürücü belgesiz ve plakasız motosiklet kullanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye atan sürücüye 67 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesi D-550 Karayolunda motosiklet ile tek teker yapan ve trafiği tehlikeye düşüren bir motosiklet sürüsünün görüntüsü sosyal medyaya düştü. Bunun üzerine harekete geçen İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE görüntülerinden sürücünün kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan A.Z. (17) emniyete götürüldü. Kasksız, sürücü belgesiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 67 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü A.Z. hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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