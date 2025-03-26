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Tek Teker Üstünde Tehlikeli Yolculuk

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Bursa-Mudanya Yolu'nda bir motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde tehlikeli sürüşü, diğer sürücülerin kameralarına yansıdı ve büyük risk yarattı.

Tek teker üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa-Mudanya Yolu'nda bir motosiklet sürücüsünün anayolda ön tekeri kaldırarak yaptığı tehlikeli sürüş, trafikteki diğer sürücülerin kameralarına anbean yansıdı. Seyir halindeyken metrelerce tek teker üzerinde giden motosikletli, sadece kendi hayatını değil, çevresindeki sürücülerin de canını tehlikeye attı.

Edinilen bilgiye göre, görüntülerde, sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almadan, hızla tek teker üzerinde ilerlediği ve trafikte adeta şov yaptığı görülüyor. Hem sürücülerin dikkatini dağıtarak hem de muhtemel kazalara davetiye çıkararak büyük risk yaşatan bu hareketler, trafikteki vatandaşların tepkisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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