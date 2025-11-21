Haberler

Tejas Savaş Uçağı Dubai Airshow'da Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hindistan'ın yerli üretimi Tejas savaş uçağı, Dubai Airshow etkinliğinde gösteri uçuşu sırasında yere çakıldı. Olayda pilot hayatını kaybetti ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın yerli üretimi Tejas savaş uçağının Dubai Airshow gösterisinde yere çakılması sonucu pilot hayatını kaybetti.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait "HAL Tejas" tipi savaş uçağı, Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) düzenlenen Dubai Airshow etkinliğindeki gösteri uçuşu sırasında düştü. Alev topuna dönen uçaktan yoğun duman yükseldi. Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

Olay, General Electric motorlarıyla çalışan savaş uçağının bilinen ikinci kazası olarak kayıtlara geçti. İlk kaza, 2024 yılında Hindistan'da yapılan bir tatbikat sırasında meydana gelmişti. Hintçe'de "ışıltı, parlaklık" anlamına gelen Tejas, 2016 yılında Hindistan Hava Kuvvetleri'nde hizmete giren, yerli olarak tasarlanıp üretilen bir savaş uçağı olarak biliniyor. - DUBAİ

