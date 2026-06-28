Trafikte tehlikeli sürüşe 70 bin TL ceza: İki sürücü hakkında adli işlem başlatıldı

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kurallarını ihlal ederek tehlikeli sürüş yaptıkları ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları tespit edilen iki sürücüye toplam 70 bin 719 TL ceza kesildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medyada trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kural ihlallerini özendirici paylaşımlar tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde gerçekleştiği belirlenen olaylara ilişkin araç sürücülerinin T.C. ve G.E.B. olduğu tespit edildi.

Sürücülerin "trafik kural ihlallerini özendiren veya öven içerik paylaşmak, basık araç kullanmak, tescil plakası takmamak, cam filmi kullanmak, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak" gibi ihlaller nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ayrı ayrı işlem gördüğü ve toplam 70 bin 719 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Sürücüler hakkında ayrıca adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildikleri öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı