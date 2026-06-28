Haberler

Trafikte tehlikeli sürüşe 70 bin TL ceza: İki sürücü hakkında adli işlem başlatıldı

Trafikte tehlikeli sürüşe 70 bin TL ceza: İki sürücü hakkında adli işlem başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kurallarını ihlal ederek tehlikeli sürüş yapan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan iki sürücüye toplam 70 bin 719 TL para cezası kesildi, adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kurallarını ihlal ederek tehlikeli sürüş yaptıkları ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları tespit edilen iki sürücüye toplam 70 bin 719 TL ceza kesildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medyada trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kural ihlallerini özendirici paylaşımlar tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde gerçekleştiği belirlenen olaylara ilişkin araç sürücülerinin T.C. ve G.E.B. olduğu tespit edildi.

Sürücülerin "trafik kural ihlallerini özendiren veya öven içerik paylaşmak, basık araç kullanmak, tescil plakası takmamak, cam filmi kullanmak, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak" gibi ihlaller nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ayrı ayrı işlem gördüğü ve toplam 70 bin 719 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Sürücüler hakkında ayrıca adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildikleri öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

CHP'li 86 milletvekili o partiye mi geçiyor? Özel sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
CHP'li vekilden 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak

CHP'li isimden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna net yanıt
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı sahnede bir anda nefessiz kalıp yere yığıldı