Tehlikeli Akrobasi Yapan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tehlikeli akrobasi hareketleriyle trafiği ve yayaları riske atan motosiklet sürücüsü, vatandaşların kaydı üzerine polis tarafından yakalanarak motosikleti trafikten men edildi.

İlçe merkezinde abart egzoz kullanarak halkın yoğun olduğu ana arterlerde akrobatik hareketler yapan 19 yaşındaki Y.Ş. isimli motosiklet sürücüsü, duyarlı vatandaşlar tarafından araç içi kamera kayıtlarıyla tespit edildi. 59 EG 495 plakalı motosikletle yaptığı tehlikeli manevralar hem trafiği hem de yayaların can güvenliğini riske atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Bunun üzerine çalışma başlatan Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Y.Ş. isimli sürücüyü ve motosikleti kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemelerin ardından sürücüye çeşitli kanun maddelerinden toplam 13 bin 550 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet de trafikten men edildi. - TOKAT