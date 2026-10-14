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Tefecilik yaptıkları değerlendirilen 21 şüpheli Yalova merkezli 6 ilde yakalandı

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Tefecilik yaptıkları değerlendirilen 21 şüpheli Yalova merkezli 6 ilde yakalandı
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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova merkezli 6 ilde tefecilik yapan örgütlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 39 adrese yapılan baskınlarda 21 şüpheli yakalanırken 2 tabanca, 100 fişek ve çok sayıda çek, senet, tapu ele geçirildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilik yapan organize suç örgütlerine yönelik Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlara zorla çek ve senet imzalattırarak tefecilik yaptıkları, ikamet ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırılarda bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik 13 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa ve Konya'da 39 adrese düzenlenen operasyonlarda 2 tabanca, 100 adet 9 milimetre çapında fişek, çok sayıda dijital materyal ile çek, senet, tapu ve çeşitli kıymetli evrak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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