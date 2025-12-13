Bakan Yerlikaya duyurmuştu, Sivas'ta 3'ü tutuklandı

Tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 52 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alının 179 şüpheliden 3'ü Sivas'ta tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde, tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 52 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 179 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bu çerçevede; Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire başkanlığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 kişi tefecilik suçlaması ile gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda çek, senet ve doküman, 4 ruhsatsız silah ve bol miktarda mühimmat ele geçirildi. Ş. K, M. K ve T. K emniyet işlemlerinin ardından geçtiğimiz gece çıkartıldıkları Şarkışla Adliyesi'nde tutuklanarak Sivas Kapalı Ceza Evine gönderildi. - SİVAS