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İntihara kalkışan üniversiteli hastanede tedaviyi kabul etmedi, kaldığı aparta gidip canına kıydı

İntihara kalkışan üniversiteli hastanede tedaviyi kabul etmedi, kaldığı aparta gidip canına kıydı

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de ilaç içerek intihara teşebbüs eden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede tedaviyi ret ettikten sonra gittiği evinde ikinci kalkışmasında hayatını kaybetti.

Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Cem Tamgüler'in (23), gece saat 03.00 sıralarında kaldığı aparatta intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Tamgüler, sabaha karşı tedavisini reddederek hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Tek yaşadığı aparatta geri dönen Tamgüler, çok sayıda ilaç içerek tekrardan intihara kalkıştı.

İntihara kalkışan üniversiteli hastanede tedaviyi kabul etmedi, kaldığı aparta gidip canına kıydı

HAYATINI KAYBETTİ

Kendisini kontrol eden sağlık ekibi, Tamgüler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cem Tamgüler'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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