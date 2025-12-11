Stajyer öğrenciye istismar soruşturmasında 1 tutuklama

TBMM'de stajyer öğrenciye istismar soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "4 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden mağdure D.K.'nın TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G verilen talimat gereği 10 Aralık 2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir" denildi. - ANKARA