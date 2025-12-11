Haberler

Stajyer öğrenciye istismar soruşturmasında 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'de stajyer olarak çalışan D.K.'ya cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.İ.G., Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

TBMM'de stajyer öğrenciye istismar soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "4 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden mağdure D.K.'nın TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G verilen talimat gereği 10 Aralık 2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı

Engelli adamın sır ölümü! Tutuklanan isimler hayli ilginç
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti

Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeninden acı haber
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Bu kentte ödemeler artık Bitcoin ile yapılıyor

Nakit para tarih oldu! O kentte ödemeler artık bu yöntemle yapılıyor
title