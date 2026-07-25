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Taziyeye gitmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Taziyeye gitmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde taziyeye gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki kadına otomobil çarptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde taziyeye gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samandağ-Antakya Çevreyolu Uzunbağ Mahallesi mevkiinde yaşandı. Yakınının taziyesine gitmek isteyen 70 yaşındaki Bedia Havare'ye, karşıdan karşıya geçtiği esnada otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı Havare ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havare, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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