Tayland, İran'daki vatandaşlarını Türkiye üzerinden tahliye edecek

Tayland, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle İran'daki vatandaşlarını Türkiye üzerinden tahliye edeceğini açıkladı. Başbakan Anutin Charnvirakul ve Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, tahliye işlemlerinin en kısa sürede gerçekleşeceğini belirtti.

Tayland, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun hızla kötüleşmesi üzerine İran'daki vatandaşlarını Türkiye üzerinden tahliye edeceğini duyurdu.

Tayland, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun hızla kötüleşmesi üzerine İran'daki vatandaşlarını tahliye edecek. Tayland'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından güvenlik şartlarının hızla ağırlaştığı belirtilerek, tahliye işlemlerinin Türkiye üzerinden gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tayland hükümeti ve Başbakan Anutin Charnvirakul'un durumu yakından takip ettiği aktarılırken, İran'daki Taylandlıların en kısa sürede tahliye edilmesi talimatının verildiği ifade edildi.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow yaptığı açıklamada, bölgede 100 binden fazla Taylandlı vatandaş bulunduğunu belirterek, hükümetin önceliğinin İran'daki tüm Tayland vatandaşlarını güvenli bölgelere ulaştırmak ve ardından ülkelerine geri getirmek olduğunu söyledi.

Bölgedeki büyükelçiliklerin ev sahibi ülkelerle koordinasyon halinde güvenli alanlar oluşturmak için çalıştığını kaydeden Sihasak, yüksek riskli bölgelerde bulunan vatandaşların daha güvenli noktalara taşınacağını ifade etti.

İsrail'de yaşayan yaklaşık 65 bin Tayland vatandaşının büyük bölümünün ise mevcut güvenlik önlemlerine güvendiği ve bulundukları yerde kalmayı tercih ettiği aktarıldı.

Sihasak, mevcut krizin 2024 yılındaki İsrail-İran geriliminden farklı olarak çok daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını belirterek, etkilenen bölgelerin İran ve İsrail'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Güney Kıbrıs'a kadar uzandığını, bu durumun güvenlik ve tahliye süreçlerini de zorlaştırdığını ifade etti.

Öte yandan Tayland Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayland'ı askeri üs olarak kullanmasına imkan tanıyan bir Hint-Pasifik anlaşması imzalandığı yönündeki haberleri yalanladı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
