Tayland'da yolcu treninin üzerine vinç devrildi: 22 ölü, 55 yaralı

Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde 190 yolculu trenin üzerine tonlarca ağırlıktaki vincin devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Tayland'da korkunç bir kaza meydana geldi. Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio bölgesinde içerisinde 190 yolcunun bulunduğu trenin bir vagonunun üzerine yüksek hızlı tren hattı inşaatında kullanılan tonlarca ağırlıktaki vinç devrildi. Olayda 22 kişi hayatını kaybederken, 55 kişi de yaralandı.

Kazanın yerel saatle 09.05 sıralarında Nong Nam Khun ile Sikhio tren istasyonları arasındaki hatta meydana geldiği bildirildi. Vincin düşmesiyle Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine gitmekte olan tren raydan çıkarken, vagonlardan birinde kısa süreli yangın meydana geldi. Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alındığını, ancak enkaz altında kalan olabileceği ihtimali nedeniyle olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Ağır yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma ekipleri enkazda sıkışan yolcuları çıkarmak için hidrolik kesme ve ayırma ekipmanları kullandı. Sağlık ekipleri ağır yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ederken, hafif yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Olayla ilgili acil ve kapsamlı soruşturma başlatılması talimatı verildi

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Phiphat Ratchakitprakarn, kazanın ardından yaptığı açıklamada, olayla ilgili acil ve kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı verdiğini duyurdu. Ratchakitprakarn, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, benzer bir kazanın tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumların şeffaf bir şekilde inceleme yürütmesi gerektiğini belirtti. - BANGKOK