Haberler

Tayland'da yolcu treninin üzerine vinç devrildi: 22 ölü, 55 yaralı

Tayland'da yolcu treninin üzerine vinç devrildi: 22 ölü, 55 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde bir vincin devrilmesi sonucu 190 yolcunun bulunduğu trenin vagonlarına çarpmasıyla meydana gelen kazada 22 kişi yaşamını yitirdi, 55 kişi yaralandı. Olay yerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde 190 yolculu trenin üzerine tonlarca ağırlıktaki vincin devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Tayland'da korkunç bir kaza meydana geldi. Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio bölgesinde içerisinde 190 yolcunun bulunduğu trenin bir vagonunun üzerine yüksek hızlı tren hattı inşaatında kullanılan tonlarca ağırlıktaki vinç devrildi. Olayda 22 kişi hayatını kaybederken, 55 kişi de yaralandı.

Kazanın yerel saatle 09.05 sıralarında Nong Nam Khun ile Sikhio tren istasyonları arasındaki hatta meydana geldiği bildirildi. Vincin düşmesiyle Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine gitmekte olan tren raydan çıkarken, vagonlardan birinde kısa süreli yangın meydana geldi. Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alındığını, ancak enkaz altında kalan olabileceği ihtimali nedeniyle olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Ağır yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma ekipleri enkazda sıkışan yolcuları çıkarmak için hidrolik kesme ve ayırma ekipmanları kullandı. Sağlık ekipleri ağır yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ederken, hafif yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Olayla ilgili acil ve kapsamlı soruşturma başlatılması talimatı verildi

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Phiphat Ratchakitprakarn, kazanın ardından yaptığı açıklamada, olayla ilgili acil ve kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı verdiğini duyurdu. Ratchakitprakarn, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, benzer bir kazanın tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumların şeffaf bir şekilde inceleme yürütmesi gerektiğini belirtti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip