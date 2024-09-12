Tayland'da sel ve toprak kaymalarında 33 kişi hayatını kaybetti

Tayland'da muson sezonu ve Yagi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında yaklaşık son bir ayda 33 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da muson yağışları ve Yagi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Ülkenin kuzey şehirleri Chiang Mai ve Chiang Rai'de dün etkili olan tayfun nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, bölgede kaybolanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tayland ordusunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları botlar, helikopterler ve dronlarla yürütülüyor.

Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından bugün yayınlanan raporda, ülke genelinde 14 Ağustos'tan bu yana yaşanan sel ve toprak kaymalarında toplam 33 kişinin hayatını kaybettiği ve afetlerden 11 bin hanenin etkilendiği bildirildi.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra yarın ülkenin kuzey eyaletlerini ziyaret edeceğini belirterek, sel felaketinin devam ettiği bölgelerde yürütülen yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bakanlıklarla ortak çalışma başlatıldığını ifade etti.

Öte yandan Tayland Ulusal Su Kaynakları Ofisi, Perşembe gününden itibaren başkent Bangkok da dahil olmak üzere toplam 36 ilde etkili olması beklenen yeni bir yağış ve buna bağlı oluşabilecek ani sel uyarısında bulundu. - BANGKOK