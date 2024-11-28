Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

DEM Parti, İmralı'ya ne zaman gidiyor? Bakan Tunç'tan açıklama var

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Tayland'da Muson Yağışları Sel Felaketine Neden Oldu

Tayland'da Muson Yağışları Sel Felaketine Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın güney bölgelerinde etkili olan muson yağışları sonucu meydana gelen sel felaketinde en az 2 kişi hayatını kaybetti. 150 binden fazla hane etkilendi ve binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Tayland'ın güney bölgelerinde son günlerde aralıksız etkili olan muson yağışlarının neden olduğu sel felaketinde en az 2 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Tayland'ın güneyinde son günlerde etkili olan muson yağışları sele neden oldu. Sel felaketinden 8 eyalette 150 binin üzerinde hane etkilenirken, en az 2 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, su seviyesinin 1 metrenin üzerinde olduğu birçok bölgede yardım ve tahliye çalışmaları botlar aracılığıyla yapıldı. Tayland ordusunun da yardım çalışmalarına katıldığı felaket bölgelerinde evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, güvenli alanlarda kurulan acil durum merkezlerine yerleştirildi.

Tayland Afet Önleme Merkezi (DPPD) Yöneticisi Wasan Chaitaweewong, yaptığı açıklamada, yağışların etkili olduğu Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala ve Narathiwat eyaletlerinde birçok karayolu ve tren yolunun ulaşıma kapandığını ifade ederek, sel nedeniyle toplam 65 okulda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Tayland meterolojisi birimi, sağanak yağışların 3 Aralık'a kadar etkili olacağını bildirirken, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulundu. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

MasterChef'te şüphe uyandıran olay
img

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
img

Futbolcusu olduğu takıma hoca olarak dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Maccabi Tel Aviv geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? AZ Alkmaar Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) AZ Alkmaar GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Slavia Prag Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, GÜNCEL SIRALAMA! Slavia Prag Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slavia Prag FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yeni infaz düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak? UEFA ülke puanı GÜNCEL SIRALAMA! Lyon küme düştü mü? AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? AZ hangi takım, açılımı ne? Perşembe hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.