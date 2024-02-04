Üye Girişi
Haberler

Tayland'da bir otel balkonunun çökmesi sonucu 13 kadın yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde bir grup kadın, otelin balkonunda kameraya poz verirken balkonun çökmesi sonucu yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırıldı.

Tayland'da 13 kişiden oluşan bir grup kadın, kameraya poz verdikleri sırada bulundukları balkonun çökmesi sonucu yaralandı.

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde bir grup kadın, bir seminere katılmak üzere bulundukları otelin balkonunda kameraya poz verdikleri sırada ikinci kattan bahçeye düştü. Sabah saatlerinde yaşanan kaza anı, otelin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Polis Şefi Chalit Thipkham yaptığı açıklamada, Ban Chang Kham Luang ilçesinde yer alan otelde yerel saatle 07.30 saatlerinde gerçekleşen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kadının yaralandığını belirtti. Thipkham, yapılan ilk incelemelerde çöken balkon bölümünün binanın imar planında yer almadığını ve sonradan eklendiğinin tespit edildiğini aktararak, otelin işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldığını ifade etti.

Kaza geçiren grubun bölgedeki bir hastanede gönüllü olarak görev yapan kadın sağlık çalışanları olduklarını ve bir seminere katılmak üzere otelde bulundukları ifade edildi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tayland Güvenlik Yaralanma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLİĞİ – ÇORUM FK CANLI: Gençlerbirliği – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Çorum FK canlı yayın linki! Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Alanyaspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı nereden izlenir? Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title