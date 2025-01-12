Tavşanlı'da Yaya Kazasında Bir Kişi Ağır Yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya, olay yerinde ağır yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Kazanın detayları ve soruşturma devam ediyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin yaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Çevreyolu İstasyon karşısında bulunan sabahçı kahvesi önünde Balıkesir istikametine seyir halinde olan H.K. idaresindeki 10 VN 151 plakalı otomobilin yaya olarak yola çıkmaya çalışan H.İ.K.'ya (79) çarptı.
Kazada, yola savrulan H.İ.K. ağır yaralandı. Yaralı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA