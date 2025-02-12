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Tavşanlı'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi araç çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Durak Mahallesi Çevre Yolu üzerinde E.İ. yönetimindeki 43 FZ 212 plakalı otomobil, şehir merkezinden Moymul Mahallesi yönüne seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Akkoç'a çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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