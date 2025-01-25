Tavşanlı'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Haşim Benli Bulvarı ile Akseven Sokak kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 43 AAU 207 plakalı otomobil ile İ.T.E. idaresindeki 43 AFU 911 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.T.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA