Tavşanlı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu 21. kilometrede bulunan Organize Sanayi Bölgesi girişinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydan geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halinde olan Z.Y. idaresindeki 43 DY 958 plakalı hafif ticari araç ile OSB istikametinden ana yola çıkmakta olan Ş.Ç. idaresindeki 43 AEC 794 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerin belirtilen yere çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçta yolcu konumunda bulunan A.E. ve S.S. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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