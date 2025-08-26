Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kuruçay yolu üzerinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kuruçay Beldesi yönüne ilerleyen B.S. idaresindeki 34 JS 698 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan E.Ü. yönetimindeki 43 ADF 646 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.Ü., otomobilin ön camına çarparak savruldu ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA