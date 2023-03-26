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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Dedeler caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 43 AT 726 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen idaresindeki İ.K. idaresindeki 43 AAJ 025 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İ.K. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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