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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Durak Mahallesi çevreyolunda meydana gelen kazada motosiklet ile minibüs çarpıştı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Durak Mahallesi çevreyolunda Sefa S. idaresindeki 43 AAC 982 plakalı motosiklet ile Uğur A. idaresindeki 43 U 4290 plakalı minibüs, Kükürtlü Caddesi Işıklı Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Sefa S. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sservis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Tavşanlı trafik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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