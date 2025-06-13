Tavşanlı'da Seyir Halindeki Araçta Yılan Şaşkınlığı

Tavşanlı'da Seyir Halindeki Araçta Yılan Şaşkınlığı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir araç ile seyahat eden vatandaşın kaputundan çıkan yılan, sosyal medyada gündem oldu. Yılanın araçta yolculuk yaptığı anların görüntüleri binlerce kez izlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerler köyünde yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaşın aracıyla seyir halindeyken kaputun altından dışarı çıkan yılan, şaşkınlıkla karşılandı.

Görüntülerde, yılanın aracın kaputundan çıkarak adeta manzara izler gibi başını dışarı uzattığı anlar yer alıyor. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede binlerce kez izlenerek tıklanma rekoru kırdı.

Yılanın, aracın park halindeyken kaputun içine girdiği ve fark edilmeden yolculuğa çıktığı tahmin ediliyor. Olay sırasında sürücünün herhangi bir müdahalede bulunmadığı, yılanla bir süre yolculuk yaptığı görülüyor.

Sürücü, olayın ardından herhangi bir açıklama yapmazken, görüntüler doğayla iç içe yaşamanın ne denli sürprizlerle dolu olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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