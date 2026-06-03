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Tavşanlı'da işçi servisi otomobile çarptı: 4 işçi yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisinin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 4 işçi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisinin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 işçi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Balıkesir Çevreyolu üzerindeki Karaca Sokak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametinden Balıkesir yönüne seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 43 LD 336 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışık nedeniyle durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen ve Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan ilçe merkezine işçi taşıdığı öğrenilen A.S. idaresindeki 43 S 2356 plakalı servis otobüsü, duramayarak otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle servis otobüsünde bulunan işçiler H.B., R.K., E.S. ve A.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve bilinçlerinin açık olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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