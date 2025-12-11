Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi kara yolunda bulunan bir kavşakta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle traktör orta refüje çıkarak durabildi. Her iki araç da kazada hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsimleri belirtilmeyen yaralı iki kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA