Haberler

Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Arslanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arslanbey Caddesi'nden Sadık Penbe Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan D.A. yönetimindeki 16 BFU 975 plakalı otomobil ile E.G. idaresindeki 43 UH 211 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü E.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü E.G.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı, daha sonra ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası

Meselenin iç yüzü: Tayt kavgası değil taht kavgası
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı tepki çekti
Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

Çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü
Kante'ye yapılan vefasızlık ülkede ortalığı birbirine kattı

Kante'ye yapılan vefasızlık ülkede ortalığı birbirine kattı
Oğuzhan Uğur'un ifadesi başladı: Aylık gelirini açıkladı... Bakın ne kadar kazanıyormuş

Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı: Bakın ne kadar kazanıyormuş
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Menajerinin paragöz tavrı sonrası Beşiktaş'tan Salah için flaş karar
'Yeni Parti' için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsüsünde olacak

Yarın son kez CHP kürsüsünde olacak