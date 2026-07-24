Tavşanlı'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi'nde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü M.E. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek Caddesi istikametinde seyir halinde olan M.E. idaresindeki 43 AHH 804 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi süren yaralının sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.