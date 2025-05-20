Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı çevreyolu Kuruçay Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert A. idaresindeki 43 AFU 488 plakalı motosiklet, önce kırmızı ışıkta bekleyen Ceyhun Ç. idaresindeki 43 ABA 978 otomobile, ardından aynı şekilde kırmızı ışıkta bekleyen Çetin T. yönetimindeki 32 ABY 301 plakalı otomobile çarptı. Kaza motosiklet sürücüsü Mert A. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa