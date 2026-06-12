Haberler

Tavşanlı'da otomobil yan yattı: 2 yaralı

Tavşanlı'da otomobil yan yattı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri devrilerek yan yattı. Kazada her iki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kavşakta çarpışan araçlardan bir devrilerek yan yatarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Ufuk Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingül Sokak üzerinden Çevreyolu Caddesi istikametine seyreden E.P. yönetimindeki 43 ABD 737 plakalı otomobil, kavşakta B.T. idaresindeki 06 FHK 743 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle B.T.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi ve yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı

THY uçağında korku dolu anlar! Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ın yıllar önceki fotoğrafına bakın

Kim olduklarını tanıdınız mı? Yıllar önceki fotoğraf yeniden gündemde
Bursa’da nefes kesen takip! Polisten kaçtı, 232 bin lira cezayı duyunca tek cümle kurabildi: Yandık

Alkollü sürücünün kaçışı pahalıya patladı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı

Genç kadının kabusu dakikalarca sürdü
Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı
Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay

Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay! Ortalık karıştı
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek

Ve bombayı patlattı! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek