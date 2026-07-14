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Gaz yüklü tır otomobile çarptı: 1 yaralı

Gaz yüklü tır otomobile çarptı: 1 yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gaz yüklü bir tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gaz yüklü bir tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Harmancık istikametinden Kütahya yönüne seyir halinde olan E.K. idaresindeki 41 FS 199 plakalı gaz yüklü tır, Balıkesir Köprüsü Kavşağı'ndan sağa dönüş yapmak isteyen B.T. yönetimindeki 43 ADA 908 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü B.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan B.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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