Tavşanlı'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bugün öğleden sonra meydana gelen şiddetli gök gürültülü sağanak yağış, bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağmasına neden oldu. Meteorolojinin önceden tahmin ettiği bu yağış, Değirmisaz ve çevre köylerde etkili oldu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla dev dolu tanelerinin fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Köy sakinlerinden Bayram Arslan, dolunun yaklaşık 5 dakika boyunca yağdığını ve çok kısa sürede etkili olduğunu söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede önümüzdeki günlerde de sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınaların görülebileceğini uyararak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.