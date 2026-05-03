Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Tatvan-Van kara yolu Küçüksu mevkiinde meydana geldi. Van'dan Tatvan istikametine seyir eden Mehmet Özlük idaresindeki 34 EBC 509 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada sürücü Mehmet Özlük ile araçta bulunan Halime Özlük yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı